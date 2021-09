“Salvini poteva non sapere?”. La Gruber e Scanzi gongolano sul caso Morisi. Sallusti li stende (video) (Di martedì 28 settembre 2021) “Salvini poteva non sapere?“. Con questa domanda Lilli Gruber ha trasformato il caso Morisi in un processo al leader della Lega Matteo Salvini. Il tutto è avvenuto nel salotto di Otto e mezzo su La7, nella puntata del 27 settembre. A fronteggiare Alessandro Sallusti -che sostiene che “tempismo e meccanismo sono sospetti“- la conduttrice mette Andrea Scanzi. La domanda è molto tendenziosa. Nei talk show e nei giornali di sinistra le uniche domande possibili sono state, all’epoca: “Berlusconi poteva non sapere?”, al tempo delle olgettine; ed oggi è naturale chiedersi se il leader della Lega potesse ignorare cosa facesse a casa sua Morisi. E’ proibito porsi lo stesso quesito su altri ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) “non?“. Con questa domanda Lilliha trasformato ilin un processo al leader della Lega Matteo. Il tutto è avvenuto nel salotto di Otto e mezzo su La7, nella puntata del 27 settembre. A fronteggiare Alessandro-che sostiene che “tempismo e meccanismo sono sospetti“- la conduttrice mette Andrea. La domanda è molto tendenziosa. Nei talk show e nei giornali di sinistra le uniche domande possibili sono state, all’epoca: “Berlusconinon?”, al tempo delle olgettine; ed oggi è naturale chiedersi se il leader della Lega potesse ignorare cosa facesse a casa sua. E’ proibito porsi lo stesso quesito su altri ...

