Salvini-Meloni-Tajani insieme per sostenere Bernardo e Michetti | mossa anti-Giorgetti

(Di martedì 28 settembre 2021) Smentire Giancarlo. Far vedere che a Roma e a Milano tutto può succedere. Dimostrare in maniera plastica che il centrodestra è unito e lottaper vincere le comunali. Matteo, Giorgiae Antoniosarannoper due conferenza stampa al fianco dei candidati. Giovedì a Milano con Luca, venerdì con Enrico. Non saranno comizi, ma eventi aperti alle domande dei giornalisti Si parlerà delle città al voto, certo. Ma anche e soprattutto delle vicende politiche che stanno scuotendo la Lega. L'iniziativa parte dall'asse, entrambi irritati con Giancarloper il suo endorsement a Calenda e per la previsione netta sulla sfida per ...

... già lacerata da divisioni, tra No Vax e No Green Pass e le dichiarazioni del ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, ea rincorrere Giorgiadi Fratelli d'Italia. " Non ...I profili centristi non vanno bene agli occhi di, perché un eventuale risultato positivo andrebbe a rafforzare la componente rappresentata da Forza Italia". Non disturbare il ...I leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia insieme per rilanciare l'immagine di un centrodestra unito. Giovedì conferenza stampa con il candidato di Milano, venerdì con quello di Roma ...Infine, a precedere l’intervento di Giorgia Meloni, è stata la volta del sindaco Vivarelli Colonna: “Fratelli d’Italia è stata una colonna della mia amministrazione – ha sottolineato il sindaco – e ab ...