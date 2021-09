"Salvini, invece di frignare chiudi". Padellaro estremo, la Gruber annuisce | Video (Di martedì 28 settembre 2021) "Il caso Morisi porta direttamente al caso La Bestia di Salvini". Antonio Padellaro, editorialista del Fatto quotidiano, è ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, insieme a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Il clima in studio è quello del processo sommario a Matteo Salvini e alla Lega, prendendo come pretesto i guai privati di Luca Morisi, l'ex responsabile della comunicazione di Salvini (si era dimesso la scorsa settimana) travolto da una indagine a Verona per cessione di sostanze stupefacenti. Una vicenda, appunto, privata e che nulla ha a che fare con la politica. Ma la gogna per Morisi diventa, ben presto, quella per l'ex ministro degli Interni. "Luca Morisi è un mago della Rete - premette Padellaro -, ma senza Salvini sarebbe stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) "Il caso Morisi porta direttamente al caso La Bestia di". Antonio, editorialista del Fatto quotidiano, è ospite di Lillia Otto e mezzo, su La7, insieme a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Il clima in studio è quello del processo sommario a Matteoe alla Lega, prendendo come pretesto i guai privati di Luca Morisi, l'ex responsabile della comunicazione di(si era dimesso la scorsa settimana) travolto da una indagine a Verona per cessione di sostanze stupefacenti. Una vicenda, appunto, privata e che nulla ha a che fare con la politica. Ma la gogna per Morisi diventa, ben presto, quella per l'ex ministro degli Interni. "Luca Morisi è un mago della Rete - premette-, ma senzasarebbe stato un ...

Advertising

La7tv : #intanto Fedez attacca Morisi e Salvini: 'Andava in giro a citofonare agli spacciatori e chiamava Cucchi drogato. O… - borghi_claudio : Ecco le tappe di oggi di Salvini. Dopo ogni comizio è sempre possibile avvicinarlo anche solo per una foto. Volete… - borghi_claudio : @LiutoGiusto Concordo. Non so però dove sia questo limite perchè non dipende da me. Per quanto mi consta invece qua… - andreatfg : @Libero_official Che sia sospetto non c’è dubbio. Però Salvini aveva presentato una proposta di legge come ministro… - infoitinterno : Caso Morisi, Padellaro: 'Salvini invece di frignare dovrebbe chiudere la Bestia' -