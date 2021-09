Advertising

zazoomblog : Salvini il proibizionista: Basta schifezze Luca Morisi è una brava persona - #Salvini #proibizionista: #Basta - globalistIT : - paoloparenti9 : RT @a____capo: Se potessi fare 4 domande a #Morisi, gli chiederei: - come ci si sente a essere chiamato 'spacciatore'? - perché è proibiz… - grandemax60 : RT @a____capo: Se potessi fare 4 domande a #Morisi, gli chiederei: - come ci si sente a essere chiamato 'spacciatore'? - perché è proibiz… - Amarant19136030 : RT @MassimoDolore: @matteosalvinimi Salvini sei ridicolo ?? Da giovane frequentavi il Leoncavallo spaccandoti di canne e ora che i gerarchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini proibizionista

Globalist.it

Così il leader della Lega, Matteo, sull'indagine che coinvolge l'ex responsabile della sua comunicazione social, Luca Morisi, per supposta cessione di sostanza stupefacente. "Non conosco la ...Stavolta c'è anche la disgraziata casualità dell'episodio in sé, un'indagine per droga che per ovvie ragioni causa un serio imbarazzo al partito piùd'Italia, e a quel Matteo...Il leader della Lega domanda: "Se uscirà, come sono convinto, che non ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la dignità?" ...Il leader della Lega domanda: "Se uscirà, come sono convinto, che non ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la dignità?" ...