Salvini grida al complotto. Per il Capitano il caso Morisi è stato architettato per attaccare la Lega a cinque giorni dal voto

"Per me chi vende droga, vende morte. Su questo spero che nessuno abbia dubbi: chi consuma droga sbaglia, va aiutato e curato. Ma tirare in ballo il discorso politico, che non c'entra nulla con il partito, è un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto. Stanno imbastendo un processo politico contro la Lega, è surreale". E' quanto ha detto a Oggi è un altro giorno il leader della Lega, Matteo Salvini, tornando a parlare della vicenda che vede coinvolto il suo ex capo della comunicazione, Luca Morisi, indagato per droga (leggi l'articolo). "L'ho saputo con voi – ha aggiunto Salvini -, non c'è un reato, sono problemi di vita privata. Chi spaccia droga è un criminale, chi la usa va aiutato, va curato perché commette un errore. Ma ...

