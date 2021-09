Salisburgo-Lille Champions League | mercoledì 29 settembre ore 21 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 28 settembre 2021) Ildi Gourvennec, dopo aver messo insieme due importanti vittorie in campionato, affronta l’osticoin questa seconda giornata della fase a gironi di. Cambiano gli allenatori, ma il sodalizio firmato Red Bull continua a dominare in Austria incontrastato. Partito con 9 vittorie consecutive in campionato, i numeri certificano un’altra stagione da capolista in InfoBetting: Scommesse Sportive e