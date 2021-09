Salerno | la Polizia insegue e cattura un ladro sugli scogli del porto turistico

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli agenti delle Volanti sono intervenuti ieri, in prima serata, a Piazza della Concordia per la segnalazione di unin fuga. A richiedere aiuto è stata una giovane minorenne che ha raccontato che il giorno prima le era stato rubato un telefonino e, tramite il segnalatore gps, lo aveva localizzato in quella piazza. Così decide di farlo squillare: al primo trillo lei riesce ad individuare un giovane magrebino con il suo telefono in mano che, vistosi scoperto, scappa immediatamente. La direzione di fuga era quella dele alcuni passanti riferiscono ai poliziotti che lo avevano visto. Gli agenti allora, anche con l’aiuto delle torce, essendo ormai imbrunito, iniziano a cercarlo e lo scovano tra glidelle dighe foranee del ...