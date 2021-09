Salerno | blitz antidroga | 25 misure cautelari Ai domiciliari anche un consigliere comunale Sant’Angelo le Fratte

(Di martedì 28 settembre 2021)dei carabinieri di, il terzo negli ultimi 15 giorni. Questa i militari dell’Arma hanno eseguito 25, disposte dal giudice per le indagini preliminari di Potenza: per otto persone è stato ordinato il carcere, a sei è stato notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre gli altri undici sono finiti agli arresti. Tra loroundile, in provincia di Potenza Le accuse sono a vario titolo di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, denominata “Big Brother”, è stata condotta per smantellare un’organizzazione attiva nel traffico di droga attiva nell’area tra ...

Advertising

cronachelucane : DROGA, BLITZ DELLA DDA DI POTENZA - Circa 25 gli arresti, tra le province di Potenza, Salerno, Napoli e Biella -… - ottopagine : Traffico di droga: scatta il blitz della Guardia di Finanza #Salerno - zazoomblog : Salerno blitz antidroga dei Carabinieri: 19 arresti c’è anche un consigliere comunale - #Salerno #blitz #antidroga - salernotoday : Droga in provincia di Salerno, blitz della Guardia di Finanza: raffica di arresti - occhio_notizie : ???? ULTIM'ORA - Blitz anti #droga a #Salerno, #arresti all'alba -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno blitz

Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale disono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di numerosi soggetti, indagati per associazione per delinquere finalizzata al ......da parte dei carabinieri del comando provinciale di: militari in azione anche nelle province di Napoli, Biella e Potenza. Ed è proprio dal capoluogo lucano che è stato coordinato il: il ...Dall’alba è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, che stanno eseguendo un provvedimen ...Dall’alba è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, che stanno eseguendo un provvedimen ...