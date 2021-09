Salernitana, Capezzi tutto ok: operazione riuscita (Di martedì 28 settembre 2021) Una buona notizia per la Salernitana: l’operazione di Leonardo Capezzi annunciata pochi giorni fa è stata effettuata nella mattinata di ieri ed è perfettamente riuscita. Il suo era un problema che riguardava il menisco esterno del ginocchio destro. A comunicare l’esito positivo dell’intervento è stata la stessa società granata sul suo sito ufficiale, specificando che “l’atleta nei prossimi giorni inizierà il protocollo riabilitativo”. Dunque se tutto andrà come previsto il centrocampista tornerà presto a disposizione di Castori. Nel frattempo la squadra ha ricominciato gli allenamenti con il tecnico che ha stabilito una seduta di scarico per gli uomini scesi in campo contro il Sassuolo e lavoro con la palla per tutti gli altri. Oggi di nuovo allenamenti al centro sportivo Mary Rosy. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) Una buona notizia per la: l’di Leonardoannunciata pochi giorni fa è stata effettuata nella mattinata di ieri ed è perfettamente. Il suo era un problema che riguardava il menisco esterno del ginocchio destro. A comunicare l’esito positivo dell’intervento è stata la stessa società granata sul suo sito ufficiale, specificando che “l’atleta nei prossimi giorni inizierà il protocollo riabilitativo”. Dunque seandrà come previsto il centrocampista tornerà presto a disposizione di Castori. Nel frattempo la squadra ha ricominciato gli allenamenti con il tecnico che ha stabilito una seduta di scarico per gli uomini scesi in campo contro il Sassuolo e lavoro con la palla per tutti gli altri. Oggi di nuovo allenamenti al centro sportivo Mary Rosy.

