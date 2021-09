Salernitana, avanti con Castori: il club conferma il tecnico (Di martedì 28 settembre 2021) Cuore, grinta e determinazione, uniti a dei miglioramenti significativi sul piano del gioco, non sono bastati alla Salernitana per tornare dalla trasferta di Reggio Emilia con dei punti preziosi: il Sassuolo, approfittando di uno dei pochi errori commessi dalla squadra di Castori, ha colpito con un gol di Berardi al 54? regalandosi la vittoria che pure mancava in campionato da quattro partite. Tuttavia i segnali raccolti al Mapei Stadium sono stati incoraggianti: la Salernitana ha tenuto testa agli avversari per tutta la gara, rendendosi pericolosa in almeno tre circostanze, purtroppo non sfruttate a dovere. Castori non ha dubbi di essere sulla strada giusta e anche la società ha scelto la strada della continuità, nonostante numerose voci parlassero già di esonero e sostituto (primo tra tutti Nicola). Per ora, dunque, ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) Cuore, grinta e determinazione, uniti a dei miglioramenti significativi sul piano del gioco, non sono bastati allaper tornare dalla trasferta di Reggio Emilia con dei punti preziosi: il Sassuolo, approfittando di uno dei pochi errori commessi dalla squadra di, ha colpito con un gol di Berardi al 54? regalandosi la vittoria che pure mancava in campionato da quattro partite. Tuttavia i segnali raccolti al Mapei Stadium sono stati incoraggianti: laha tenuto testa agli avversari per tutta la gara, rendendosi pericolosa in almeno tre circostanze, purtroppo non sfruttate a dovere.non ha dubbi di essere sulla strada giusta e anche la società ha scelto la strada della continuità, nonostante numerose voci parlassero già di esonero e sostituto (primo tra tutti Nicola). Per ora, dunque, ...

