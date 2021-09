Russia, come votare dall’Italia per le elezioni parlamentari (Di martedì 28 settembre 2021) L’ambasciata russa in Italia attribuisce grande significato alle elezioni parlamentari, quale “un importante evento nella vita del nostro Paese”: le rappresentanze diplomatiche russe “stanno facendo tutto il necessario per consentire ai nostri connazionali di esercitare il diritto di voto, sancito dalla Costituzione russa”. Lo ha affermato l’ambasciatore della Russia in Italia, Sergej Razov, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Il 19 settembre, i cittadini russi che risiedono o soggiornano temporaneamente in Italia potranno votare nei quattro seggi elettorali che si stanno allestendo: presso la sezione consolare dell’ambasciata russa a Roma e i consolati generali russi di Milano, Genova e Palermo. Le informazioni necessarie su questo argomento possono essere trovate sul sito ufficiale dell’ambasciata, così ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) L’ambasciata russa in Italia attribuisce grande significato alle, quale “un importante evento nella vita del nostro Paese”: le rappresentanze diplomatiche russe “stanno facendo tutto il necessario per consentire ai nostri connazionali di esercitare il diritto di voto, sancito dalla Costituzione russa”. Lo ha affermato l’ambasciatore dellain Italia, Sergej Razov, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Il 19 settembre, i cittadini russi che risiedono o soggiornano temporaneamente in Italia potrannonei quattro seggi elettorali che si stanno allestendo: presso la sezione consolare dell’ambasciata russa a Roma e i consolati generali russi di Milano, Genova e Palermo. Le informazioni necessarie su questo argomento possono essere trovate sul sito ufficiale dell’ambasciata, così ...

