Rugby femminile | Mondiali 2021 | Italia | ecco le avversarie in Nuova Zelanda

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) La vittoria nel torneo di qualificazione mondiale dell’Italdonne contro Irlanda, Scozia e Spagna ha acceso l’entusiasmo attorno alle azzurre del, che contro i pronostici che vedevano le irlandesi favorite hanno staccato il biglietto per la. Ma quali saranno ledell’? Le azzurre esordiranno il 9 ottobre 2022 contro gli Stati Uniti, formazione sicuramente di alto livello, ma non imbattibile. Le americane precedono l’di Di Giandomenico nel ranking mondiale, ma è una formazione molto umorale e se le azzurre sapranno mostrare ilvisto con la Scozia e in gran parte con la Spagna l’impresa non è impossibile. Il 16 ottobre, invece, sarà la volta del Canada. Le nordamericane sono una delle nazionali più forti al mondo e ...