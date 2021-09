Rotary Club Ostia, Antonella Palmisano ambasciatrice di iniziative solidali (Di martedì 28 settembre 2021) Ostia – Il 25 settembre 2021 presso il Circolo del Golf di Casalpalocco, si è tenuta la “Festa di fine estate” conviviale organizzata dal Rotary Club Ostia, con la quale ogni anno, simbolicamente, il Rotary saluta l’estate. (foto@RotaryClubOstia/Facebook) Quest’anno l’evento è stato di grande rilievo poiché ha visto la consegna dell’onorificenza a Socio Onorario del Rotary Club Ostia all’atleta delle Fiamme Gialle Antonella Palmisano campionessa olimpica a Tokyo 2020 e medaglia di bronzo mondiale a Londra 2017. Antonella Palmisano da Mottola si è trasferita a Roma nel 2012 e abita nel territorio del X Municipio di Roma Capitale come ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021)– Il 25 settembre 2021 presso il Circolo del Golf di Casalpalocco, si è tenuta la “Festa di fine estate” conviviale organizzata dal, con la quale ogni anno, simbolicamente, ilsaluta l’estate. (foto@/Facebook) Quest’anno l’evento è stato di grande rilievo poiché ha visto la consegna dell’onorificenza a Socio Onorario delall’atleta delle Fiamme Giallecampionessa olimpica a Tokyo 2020 e medaglia di bronzo mondiale a Londra 2017.da Mottola si è trasferita a Roma nel 2012 e abita nel territorio del X Municipio di Roma Capitale come ...

