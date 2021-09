“Rosario Pio Cattafi non la faccia franca” – La lettera aperta dei familiari delle vittime di mafia (Di martedì 28 settembre 2021) In attesa di leggere le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla trattativa Stato-mafia e di dire la nostra sulla sconcertante proposta di attribuire a Mario Mori la carica di senatore a vita, vorrei utilizzare lo spazio che mi è concesso per pubblicare una lettera aperta di alcuni familiari di vittime di mafia. L’oggetto, come leggerete, sarà il processo per associazione mafiosa a carico di Rosario Pio Cattafi, che dovrebbe andare a sentenza mercoledì. E’ un processo per noi tutti molto importante e ritengo lo sia anche per i cittadini. A voi la lettura. *** Per l’ennesima volta, dopo una serie incredibile di rinvii delle udienze che sta quasi trasformando un processo in un teatro dell’assurdo (quando invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) In attesa di leggere le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla trattativa Stato-e di dire la nostra sulla sconcertante proposta di attribuire a Mario Mori la carica di senatore a vita, vorrei utilizzare lo spazio che mi è concesso per pubblicare unadi alcunididi. L’oggetto, come leggerete, sarà il processo per associazione mafiosa a carico diPio, che dovrebbe andare a sentenza mercoledì. E’ un processo per noi tutti molto importante e ritengo lo sia anche per i cittadini. A voi la lettura. *** Per l’ennesima volta, dopo una serie incredibile di rinviiudienze che sta quasi trasformando un processo in un teatro dell’assurdo (quando invece ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: IL CASO CATTAFI 'La prima udienza, che si sarebbe dovuta tenere il 17 aprile 2019, è stata rinviata per ben sette volte...… - ilfattoblog : IL CASO CATTAFI 'La prima udienza, che si sarebbe dovuta tenere il 17 aprile 2019, è stata rinviata per ben sette v… - ilsidero : @gms8091 E allora fatti la faccia di Padre Pio col rosario, poi una pistola con scritto 'perdono, non dimentico' e… - semplic44495690 : RT @giuspal68: 'Il Rosario é un'arma. Se non spari prima tu spara quell'altro'. San Pio da Pietrelcina ora pro nobis. - smf_dc : RT @giuspal68: 'Il Rosario é un'arma. Se non spari prima tu spara quell'altro'. San Pio da Pietrelcina ora pro nobis. -