Roma sotto osservazione della Lega: rischia una multa…per l’inno (Di martedì 28 settembre 2021) La Roma rischia sanzioni da parte della Lega. Giallorossi sotto osservazione per aver messo l’inno dopo quello della Serie A La partita tra Roma e Udinese è finita nel mirino della Lega Serie A. Il motivo? La scelta del club giallorosso di far risuonare il proprio inno subito dopo “O Generosa” quello della Serie A. L’arbitro, in quel caso, ha atteso la fine della canzone prima di dare il fischio d’inizio alla partita. Se la situazione dovesse ripetersi, il club potrebbe incappare in una multa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Lasanzioni da parte. Giallorossiper aver messodopo quelloSerie A La partita trae Udinese è finita nel mirinoSerie A. Il motivo? La scelta del club giallorosso di far risuonare il proprio inno subito dopo “O Generosa” quelloSerie A. L’arbitro, in quel caso, ha atteso la finecanzone prima di dare il fischio d’inizio alla partita. Se la situazione dovesse ripetersi, il club potrebbe incappare in una multa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

