Roma, Pippo Franco: "Con Michetti, mi candido per assessorato cultura" (Di martedì 28 settembre 2021) Elezioni a Roma, Pippo Franco al fianco di Enrico Michetti e candidato in lista per l'assessorato alla cultura. "Conoscevo Michetti e il suo passato radiofonico, ho partecipato ad alcuni suoi incontri. Poi lui mi ha chiesto se volevo fare una lista civica e quindi candidarmi con lui. Io ho accettato ben volentieri, anche se ho subito detto che la mia pertinenza riguardava semplicemente l'assessorato alla cultura. La mia strada è quella, ho accettato di mettermi a disposizione perché ritengo che la città è stata particolarmente abbandonata sotto questo profilo, la grandezza di Roma resta ignota mentre si può fare tantissimo. Michetti mi sembra la persona adatta, perché è preparato anche sotto il profilo ...

