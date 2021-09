Roma, ondata di furti nel centro: arrestati due ladri professionisti in 24h (Di martedì 28 settembre 2021) Continuano senza sosta i quotidiani controlli nel centro di Roma dove i Carabinieri hanno arrestato due persone per furto. Durante il weekend infatti il numero di persone derubate tende ad aumentare ma i Carabinieri in servizio sono sempre in allerta per bloccare i malviventi. In particolare i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato un 67enne tunisino accusato di avere asportato una pelliccia da donna da un negozio in via del Tritone. La refurtiva, del valore di 1.500 euro circa, è stata rinvenuta nello zaino dell’uomo e recuperata dai Carabinieri che l’hanno subito riconsegnata all’esercizio commerciale. Poco dopo, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 20enne cubano, senza fissa dimora e con precedenti, accusato di aver derubato una turista ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Continuano senza sosta i quotidiani controlli neldidove i Carabinieri hanno arrestato due persone per furto. Durante il weekend infatti il numero di persone derubate tende ad aumentare ma i Carabinieri in servizio sono sempre in allerta per bloccare i malviventi. In particolare i Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina hanno bloccato un 67enne tunisino accusato di avere asportato una pelliccia da donna da un negozio in via del Tritone. La reva, del valore di 1.500 euro circa, è stata rinvenuta nello zaino dell’uomo e recuperata dai Carabinieri che l’hanno subito riconsegnata all’esercizio commerciale. Poco dopo, i Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno arrestato un 20enne cubano, senza fissa dimora e con precedenti, accusato di aver derubato una turista ...

