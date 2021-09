Roma-Nzonzi, siamo al capolinea: il francese va in Qatar (Di martedì 28 settembre 2021) A quanto pare ora è davvero finita: Steven Nzonzi salvo sorprese (a cui purtroppo in casa Roma si è abituati) nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore dell’Al-Rayyan, in Qatar. La trattativa si è sbloccata (di nuovo) ieri sera: il centrocampista francese, che in estate si era allenato a parte insieme agli esuberi e che non aveva voluto facilitare il suo trasferimento, firmerà a breve un biennale da 3 milioni più bonus. I Giallorossi invece di milioni ne risparmieranno cinque lordi: il giocatore ha deciso finalmente di rinunciare alla buonuscita di sei mesi di stipendio dopo che la società gli ha fatto capire di non essere intenzionata a cedere. Proprio questo fatto era stato tra i principali motivi della sua permanenza a Trigoria fino ad ora. Nzonzi ha già sostenuto le visite mediche col ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) A quanto pare ora è davvero finita: Stevensalvo sorprese (a cui purtroppo in casasi è abituati) nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore dell’Al-Rayyan, in. La trattativa si è sbloccata (di nuovo) ieri sera: il centrocampista, che in estate si era allenato a parte insieme agli esuberi e che non aveva voluto facilitare il suo trasferimento, firmerà a breve un biennale da 3 milioni più bonus. I Giallorossi invece di milioni ne risparmieranno cinque lordi: il giocatore ha deciso finalmente di rinunciare alla buonuscita di sei mesi di stipendio dopo che la società gli ha fatto capire di non essere intenzionata a cedere. Proprio questo fatto era stato tra i principali motivi della sua permanenza a Trigoria fino ad ora.ha già sostenuto le visite mediche col ...

