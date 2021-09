Roma, minaccia di far esplodere la palazzina: paura nel quartiere Trieste (Di martedì 28 settembre 2021) paura stamattina nel quartiere Trieste, a Roma nord. Dove un uomo si è blindato in casa con bombole del gas e taniche di benzina. L’intenzione era quella di far esplodere tutto. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un inquilino moroso che non intendeva lasciare l’appartamento. La circolazione è tornata alla normalità e l’emergenza si è conclusa nel pomeriggio. È stato però necessario isolare la zona di piazza Sabazio. La Questura ha fatto sapere che la situazione è stata riportata alla normalità e che la circolazione stradale nell’area è in via di completa riapertura. L’area era stata sgomberata. E sul posto sono dovute intervenire tre autobotti dei vigili del fuoco e una ambulanza del 118, oltre a un’auto della polizia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021)stamattina nel, anord. Dove un uomo si è blindato in casa con bombole del gas e taniche di benzina. L’intenzione era quella di fartutto. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un inquilino moroso che non intendeva lasciare l’appartamento. La circolazione è tornata alla normalità e l’emergenza si è conclusa nel pomeriggio. È stato però necessario isolare la zona di piazza Sabazio. La Questura ha fatto sapere che la situazione è stata riportata alla normalità e che la circolazione stradale nell’area è in via di completa riapertura. L’area era stata sgomberata. E sul posto sono dovute intervenire tre autobotti dei vigili del fuoco e una ambulanza del 118, oltre a un’auto della polizia. su Il Corriere della Città.

Advertising

fanpage : “Un episodio inaccettabile perché ci colpisce tutti, da lettori e da cittadini. Limitare la libertà di stampa signi… - CorriereCitta : Roma, minaccia di far esplodere la palazzina: paura nel quartiere Trieste - GiancarloRosti1 : Aia ha dichiarato guerra alla soc Roma cara associazione siete come i talebani del calcio in Italia il pres.aia ha… - ItaliaNEWS : Dopo lettera di licenziamento, operaio sale sul tetto della fabbrica a Cassino e minaccia suicidio… - rep_roma : Dopo lettera di licenziamento, operaio sale sul tetto della fabbrica a Cassino e minaccia suicidio [aggiornamento d… -