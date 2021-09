Roma, la Meloni da Vespa: «Basta andare in ordine sparso. Michetti è il candidato migliore» (Di martedì 28 settembre 2021) Una difesa convinta, tenace e – soprattutto – basata su dati di fatto. All’indomani della “strana” intervista di Giancarlo Giorgetti alla Stampa, dagli studi di Porta a Porta Giorgia Meloni rimette i puntini sulle “i” di Enrico Michetti. E quando Bruno Vespa le chiede un giudizio sulle performance del candidato sperando di cogliere nella risposta qualche cenno di delusione, deve subito ricredersi. «Su questo non sono d’accordo, ma sicuramente la sinistra è molto più organizzata di noi», taglia corto la leader di FdI. Il problema non è nel candidato, anzi. Semmai nel grado di compattezza delle coalizioni. «La sinistra – ricorda – ha cominciato ad aggredire Michetti prima che fosse candidato. Ha fatto una campagna di mistificazione, denigrazione e criminalizzazione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) Una difesa convinta, tenace e – soprattutto – basata su dati di fatto. All’indomani della “strana” intervista di Giancarlo Giorgetti alla Stampa, dagli studi di Porta a Porta Giorgiarimette i puntini sulle “i” di Enrico. E quando Brunole chiede un giudizio sulle performance delsperando di cogliere nella risposta qualche cenno di delusione, deve subito ricredersi. «Su questo non sono d’accordo, ma sicuramente la sinistra è molto più organizzata di noi», taglia corto la leader di FdI. Il problema non è nel, anzi. Semmai nel grado di compattezza delle coalizioni. «La sinistra – ricorda – ha cominciato ad aggredireprima che fosse. Ha fatto una campagna di mistificazione, denigrazione e criminalizzazione ...

