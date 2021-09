Roma | GAZOMETRO STREET FOOD 1-3 ottobre Un menù pazzesco – 25 street chef

(Di martedì 28 settembre 2021) L’ottobratana non è mai stata piena di gusto come quest’anno. Il tour TTS, dopo Centocelle e Garbatella, farà tappa aldi, proprio nel cuore del quartiere Ostiense, che dall’ 1 al 3diventerà un grandissimo ristorante all’aperto. Circa 25proporranno unincredibile fatto di mille prelibatezze per tutti i gusti. Si potranno scoprire piatti dai sapori autentici, da gustare nel più grande ristorante sotto le stelle di, affacciati sulle sponde del Tevere. Un appuntamento di tre giorni dedicato al miglior cibo on the road preparato in modalità rigorosamente espressa da una brigata diaccuratamente ...

Durante l'evento, che si svolgerà dall'8 al 10 Ottobre, in digitale e in presenza, presso l'areadi, simbolo della rivoluzione industriale del Novecento, Arrow avrà due stand (J1.21 e ...Per lacredo che Ostiense sia la soluzione migliore, trovo adatte sia l'area delche quella degli ex Mercati Generali. Per la la Lazio vedo il Flaminio come soluzione naturale'. Altro ...Arrow presenterà gli strumenti educativi per le città intelligenti, le attrezzature per le palestre e i sistemi di monitoraggio del paziente per gli ospedali ...Verranno presentati gli strumenti educativi per le città intelligenti, le attrezzature per le palestre e i sistemi di monitoraggio del paziente per gli ospedali ...