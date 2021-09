“Roma Futura” nel IX Municipio (Di martedì 28 settembre 2021) Prosegue il percorso di avvicinamento alle elezioni comunali dei prossimi 3 e 4 ottobre 2021. Anche nel IX Municipio si presenta la lista “Roma Futura” che sostiene la candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma. Erano presenti, oltre alla candidata Presidente di Municipio di coalizione, Titti di Salvo, anche i candidati al consiglio municipali a partire dalla capolista Gabriella d’Amico. Sono intervenuti Marta Bonafoni, consigliere regionale, e Giovanni Caudo capolista di Roma Futura al Consiglio Comunale, già presidente del III Municipio. Sono stati affrontati i temi delle criticità del territorio del Municipio IX: polverizzazione dei servizi, “ricucitura del territorio” attraverso una più opportuna progettazione del trasporto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Prosegue il percorso di avvicinamento alle elezioni comunali dei prossimi 3 e 4 ottobre 2021. Anche nel IXsi presenta la lista “” che sostiene la candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di. Erano presenti, oltre alla candidata Presidente didi coalizione, Titti di Salvo, anche i candidati al consiglio municipali a partire dalla capolista Gabriella d’Amico. Sono intervenuti Marta Bonafoni, consigliere regionale, e Giovanni Caudo capolista dial Consiglio Comunale, già presidente del III. Sono stati affrontati i temi delle criticità del territorio delIX: polverizzazione dei servizi, “ricucitura del territorio” attraverso una più opportuna progettazione del trasporto ...

