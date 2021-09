Roma | Fiera della Blue Economy | i dati sull’economia del mare del Lazio

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 28 settembre 2021) È stata presentata oggi ‘PlanetEuropean Maritime Forum 2021’, il format internazionale che ha come focus l’economia marittima in chiave sostenibile e euromediterranea: resi noti tutti i numeri del, prima regione italiana per numero di imprese del comparto. La ripartenza dell’Italia e dell’Europa si gioca anche sulla, un comparto che comprende un ampio e variegato perimetro di attività, tutte accomunate dall’obiettivo di generare valore economico e ambientale attraverso le risorse del. In Italia un giro d’affari pari al 3% del totale dell’economia Ammonta a 218 miliardi di euro, con circa 5 milioni di occupati, il valore aggiunto prodotto dallaeuropea. In Italia sfiora i 47,5 miliardi di euro, pari al ...