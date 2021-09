Roma, elezioni del 3 e 4 ottobre: si può votare anche se il documento d’identità è scaduto (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – In occasione delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, ed elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel Collegio uninominale 11 – Roma – quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1 del 3 e 4 ottobre, si ricorda che per esprimere il proprio voto l’elettore si deve recare al seggio munito della tessera elettorale e di idoneo documento d’identificazione. I documenti di identificazione (Portale Roma Capitale link https://www.comune.Roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS827616) saranno considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021)– In occasione delleamministrative di domenica 3 e lunedì 4, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e 18, edsuppletive della Camera dei Deputati nel Collegio uninominale 11 –– quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1 del 3 e 4, si ricorda che per esprimere il proprio voto l’elettore si deve recare al seggio munito della tessera elettorale e di idoneod’identificazione. I documenti di identificazione (PortaleCapitale link https://www.comune..it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS827616) saranno considerati validi per accedere al votose scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto ...

