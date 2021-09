Roma | Diawara | Villar e Mayoral esclusi da Mou | solo pochi minuti giocati finora dai tre

(Di martedì 28 settembre 2021) Mistero in casasembrano essere spariti dai radar. Lo scorso anno tutti e tre i giocatori facevano parte della rosa come titolari o cambi certi, mentre adesso Mourinho li utilizza con il contagocce. Nella passata gestione Fonseca,costituivano parte fondamentale del centrocampo e dell’attacco e le parole di elogio per i due (soprattutto per l’attuale numero 8) erano all’ordine del giorno; oggi con Mou nessuno dei due riesce a trovare spazio. Ancora in tribuna nell’ultimo derby, il giovane centrocampista spagnolo potrebbe prendere in considerazione l’idea di andare a giocare altrove, così come potrebbe fare il suo compagno di reparto, che già aveva rifiutato proposte nella sessione estiva, ultima quella da parte ...

Advertising

MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Diawara, #Villar, #Mayoral: tre titolari (o quasi) “cancellati” da #Mourinho - Romagialloross4 : #Diawara, #Villar, #Mayoral: tre titolari (o quasi) “cancellati” da #Mourinho - sportli26181512 : Roma, Villar e Mayoral ai margini: meditano l'addio: Dove sono finiti Diawara, Mayoral e Villar? Questa la...… - siamo_la_Roma : ??? #Mayoral, #Diawara e #Villar finiti ai margini ? Il tecnico non li considera e hanno messo insieme pochissimi m… - forzaroma : Diawara, Villar, Mayoral: tre titolari (o quasi) cancellati dal tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Diawara

Le probabili formazioni di Zorya -(4 - 2 - 3 - 1) : Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar,; C. Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho ...Commenta per primo Dove sono finiti, Mayoral e Villar? Questa la domanda che in molti nella capitale, sponda, continuano a porsi. L'anno passato tutti e tre i giocatori facevano parte della rosa come titolari o cambi certi, ...La partita Zorya - Roma del 30 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo C di Conference League ...Con la cessione di Nzonzi potrebbe arrivare un centrocampista Dopo il derby perso è doverosa qualche riflessione. L’equilibrio è una dote fondamentale per gestire una squadra in costruzione. Ma è deci ...