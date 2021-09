RMC | Donnarumma sarà titolare questa sera contro il City

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 settembre 2021) Fino amattina si era convinti chesarebbe stato seduto ancora in panchinaper la gara di Champions del Psgil Manchester, tanto che cominciava a montare un caso e si parlava addirittura di sondaggi di Raiola per un suo approdo alla Juve. Come si sa però basta poco per cambiare gli scenari ed aprire le porte a nuove opportunità per il portiere italiano. Secondo quanto riporta RMC Sport infatti Pochettino avrebbe deciso di aver esordire comeGigio nella gara di Champions diPochettino ha scelto di schierare. Il portiere italiano vivrà la sua prima assoluta in ...