Rivive sul palco la storia d'amore di "Pretty Woman", protagonisti: Beatrice Baldaccini e Thomas Santu nei ruoli della romantica prostituta Vivian Ward e del ricco uomo d'affari, Edward Lewis (Di martedì 28 settembre 2021) Beatrice Baldaccini e Thomas Santu nel musical "Pretty Woman" (foto di Mario Mele). Nel 1990 Garry Marshall di resse il film cult con Julia Roberts e Richard Gere, oggi va in scena Pretty Woman – Il musical. E la storia non è cambiata. protagonisti: Beatrice Baldaccini e Thomas Santu nei ruoli della romantica prostituta Vivian Ward e del ricco uomo d'affari, Edward Lewis.

