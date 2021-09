Riverdale, una star della serie tv è diventato papà per la prima volta (Di martedì 28 settembre 2021) Una star di Riverdale è diventato papà per la prima volta. Ad annunciare la bella notizia a mezzo social è stata la sua compagna Clara Belly che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto delle manine del piccolo appena nato che stringono dolcemente quelle della mamma. Stiamo parlando di AJ Apa, attore 24enne della celebre serie tv statunitense. “Sasha Vai Keneti Apa è nato il 23 settembre. È perfetto. Sono la persona più fortunata del mondo ad avere due uomini nella mia vita che mi danno un amore immenso”, ha scritto la modella poche ore dopo il parto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clara Berry (@clara.berry) Apa e la Belly stanno insieme da ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) Unadiper la. Ad annunciare la bella notizia a mezzo social è stata la sua compagna Clara Belly che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto delle manine del piccolo appena nato che stringono dolcemente quellemamma. Stiamo parlando di AJ Apa, attore 24ennecelebretv statunitense. “Sasha Vai Keneti Apa è nato il 23 settembre. È perfetto. Sono la persona più fortunata del mondo ad avere due uomini nella mia vita che mi danno un amore immenso”, ha scritto la mopoche ore dopo il parto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clara Berry (@clara.berry) Apa e la Belly stanno insieme da ...

