Rinnovo carte di identità elettroniche, il Comune di Latina potenzia il servizio di prenotazione (Di martedì 28 settembre 2021) Latina – Il Comune di Latina ha potenziato il servizio di prenotazione online per il rilascio e il Rinnovo delle carte di identità elettroniche. Il 30 settembre 2021 andranno in scadenza tutti i documenti di identità la cui validità, sebbene scaduta, era stata prorogata appunto al 30 settembre con decreto legge n. 56 del 30 aprile 2021. Con il potenziamento del servizio predisposto dal Comune sarà possibile rispondere in maniera più celere alle richieste di appuntamento per rilasci e rinnovi, abbreviando notevolmente i tempi di attesa. Inoltre, chi ha già prenotato, avrà la possibilità di modificare l'appuntamento e ottenere una data più vicina.

