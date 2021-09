Ricerca, via al piano da 600 milioni per riportare gli scienziati in Italia (Di martedì 28 settembre 2021) “Abbiamo una serie di progetti e finanziamenti per cercare di riportare Ricercatori in Italia e dare a chi e’ in Italia la possibilita’ di avere maggiori finanziamenti per la Ricerca, piu’ liberta’ e una carriera che si possa capire dove porta”. Lo ha dichiarato la ministra dell’Universita’ e della Ricerca, Maria Cristina Messa, dopo aver partecipato al Consiglio Ue Competitivita’ a Bruxelles. Tra le azioni citate da Messa c’e’ “il Fondo Italiano per la scienza” che “servira’ a tenere in Italia i Ricercatori che vogliono fare Ricerca di base”. Il Governo agira’ anche con lo stanziamento di “600 milioni dedicati ai giovani” che siano “o vincitori di Erc (bandi dello European research council, ndr) che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) “Abbiamo una serie di progetti e finanziamenti per cercare ditori ine dare a chi e’ inla possibilita’ di avere maggiori finanziamenti per la, piu’ liberta’ e una carriera che si possa capire dove porta”. Lo ha dichiarato la ministra dell’Universita’ e della, Maria Cristina Messa, dopo aver partecipato al Consiglio Ue Competitivita’ a Bruxelles. Tra le azioni citate da Messa c’e’ “il Fondono per la scienza” che “servira’ a tenere intori che vogliono faredi base”. Il Governo agira’ anche con lo stanziamento di “600dedicati ai giovani” che siano “o vincitori di Erc (bandi dello European research council, ndr) che ...

