Ricerca, dal Covid al microbiota intestinale: 5 milioni a 5 giovani "cervelli in fuga" (Di martedì 28 settembre 2021) Hanno da 32 a 42 anni, e si occupano di Covid, tumori cerebrali, ma anche di microbiota intestinale, intelligenza dei primati, malattie neurologiche e disfunzioni del sistema immunitario. Per portare avanti questi loro progetti di Ricerca riceveranno una nuova iniezione di risorse. Sono i 5 giovani cervelli che con le loro proposte scientifiche sono stati selezionati come vincitori della prima edizione dell'Early Career Fellowship Programme, bando lanciato dallo Human Technopole con il patrocinio del ministero dell'Università e della Ricerca. Sul tavolo 5 milioni di euro in 5 anni. Tre donne, due uomini, tutti italiani provenienti da istituti di Ricerca esteri (Usa, Austria, Germania e Svizzera): questo l'identikit degli scienziati che ...

