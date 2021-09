Riapre il Planetario di Roma | novità e tecnologie all' avanguardia

(Di martedì 28 settembre 2021) Esperienze immersive, tecnologia digitale, database aggiornabile in tempo reale. Dopo sette anni dalla chiusura, nel 2014, per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, a inizio 2022 riaprirà ...

Con molte novità: il nuovodigitale, con un articolato sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto con risoluzione 4K, sarà in grado di ricostruire con estremo realismo la superficie ...L'interazione non sarà solo tra astronomi dele visitatori Il software consentirà pure di dialogare con una community internazionale di planetari condividendo, anche dal vivo, tramite ...Roma, 28 set. (askanews) - Esperienze immersive, tecnologia digitale, database aggiornabile in tempo reale. Dopo sette anni dalla chiusura, nel ...A sette anni dalla chiusura, avvenuta nel 2014 per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, il Planetario di Roma, ospitato all’interno del Museo della Civiltà Romana, agli inizi del 2022 riap ...