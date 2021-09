“Ri-Scatto”: il progetto per insegnare ai bambini la fotografia e la storia di Napoli (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’associazione Miniera ai Quartieri Spagnoli è da anni attiva sul territorio con interventi e progetti di promozione sociale e culturale che hanno lo scopo di difendere, diffondere e rivalutare la cultura e il territorio di Napoli, coinvolgendo i più giovani, protagonisti di oggi e di domani. “Il nostro ultimo progetto ‘Ri-Scatto’ consiste nell’organizzazione di una serie di passeggiate fotografiche dedicate ai ragazzi dai 10 ai 14 anni: un modo per avvicinare i giovani al mondo della fotografia, ma soprattutto per guardare Napoli con occhi diversi, scoprendone bellezze e segreti, anche delle zone più marginali.”- spiegano Salvatore Iodice e Fabio De Rienzo, presidente e vicepresidente di Miniera. – “Accompagniamo i ragazzi tra i vicoli del loro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’associazione Miniera ai Quartieri Spagnoli è da anni attiva sul territorio con interventi e progetti di promozione sociale e culturale che hanno lo scopo di difendere, diffondere e rivalutare la cultura e il territorio di, coinvolgendo i più giovani, protagonisti di oggi e di domani. “Il nostro ultimo‘Ri-’ consiste nell’organizzazione di una serie di passeggiate fotografiche dedicate ai ragazzi dai 10 ai 14 anni: un modo per avvicinare i giovani al mondo della, ma soprattutto per guardarecon occhi diversi, scoprendone bellezze e segreti, anche delle zone più marginali.”- spiegano Salvatore Iodice e Fabio De Rienzo, presidente e vicepresidente di Miniera. – “Accompagniamo i ragazzi tra i vicoli del loro ...

