Retroscena Anguissa: seguito da due top club italiani, il camerunense ha scelto il Napoli per un motivo (Di martedì 28 settembre 2021) Il Napoli si coccola il nuovo acquisto Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato e ha sorpreso tutti con prestazioni di altissimo livello, diventando in pochissimo tempo un titolare inamovibile. L'edizione odierna de La Repubblica svela un curioso Retroscena sul suo acquisto. L'ex centrocampista del Fulham, infatti, era seguito anche da Roma e Atalanta, ma Giuntoli è stato bravo a tenere sempre vivi i contatti con il suo entourage e appena ha avuto l'occasione ha presentato il profilo a mister Spalletti che ha dato l'ok. Ecco il motivo perché poi Anguissa non ha avuto difficoltà a scegliere di vestire la maglia azzurra

