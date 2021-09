Retroscena Anguissa | il Napoli ha anticipato altre due big italiane!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 settembre 2021) L'acquisto di Zambosi è rivelata una mossa vincente per il. Il camerunense sta dando un apporto decisivo alla squadra di Spalletti, prima in classifica in solitaria con sei vittorie su sei. Come svelato da Repubblica, ilnon era l'unico big club interessato al centrocampista del Fulham. La squadra di De Laurentiis ha infatti avuto la meglio sia sulla Roma che sull'Atalanta.Senza dubbio, un rinforzo che avrebbe fatto la fortuna sia dei giallorossi che della Dea. A godere delle sue eccellenti prestazioni, però, grazie alla gestione di Giuntoli e Micheli, è la squadra partenopea.