Rete Refugee Teams | Cozzoli | ' Importante tappa inclusione'

(Di martedì 28 settembre 2021) Si è conclusa oggi la seconda e ultima giornata delle partite della Fase Nazionale 2021 di, il progetto di carattere sociale rivolto ai minori stranieri accolti in Italia, promosso ...

Advertising

MattBiff : RT @Cittalia: ?? #Carmiano vince il torneo #RefugeeTeams. 'Un bellissimo progetto #Rete che, attraverso lo sport, favorisce l’inclusione e… - GiusGaleone : RT @Cittalia: ?? #Carmiano vince il torneo #RefugeeTeams. 'Un bellissimo progetto #Rete che, attraverso lo sport, favorisce l’inclusione e… - TV7Benevento : Calcio: Rete Refugee Teams, Cozzoli 'tappa importante per inclusione e integrazione'... - comuni_anci : RT @Cittalia: ?? #Carmiano vince il torneo #RefugeeTeams. 'Un bellissimo progetto #Rete che, attraverso lo sport, favorisce l’inclusione e… - rete_sai : RT @Cittalia: ?? #Carmiano vince il torneo #RefugeeTeams. 'Un bellissimo progetto #Rete che, attraverso lo sport, favorisce l’inclusione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete Refugee

Agenzia ANSA

Si è conclusa oggi la seconda e ultima giornata delle partite della Fase Nazionale 2021 diTeams, il progetto di carattere sociale rivolto ai minori stranieri accolti in Italia, promosso dal settore giovanile e scolastico della Figc, in collaborazione con il Ministero dell'...Teams: conclusa la prima giornata di gare. Domani le sfide per la vittoria finale Protagoniste della manifestazione le squadre dei centri di accoglienza di Asti, Marsala, Raffadali, Cerro ...(ANSA) - ROMA, 28 SET - Si è conclusa oggi la seconda e ultima giornata delle partite della Fase Nazionale 2021 di Rete Refugee Teams, il progetto di carattere sociale rivolto ai minori stranieri ...Roma, 28 set. Si è conclusa oggi la seconda e ultima giornata delle partite della Fase Nazionale 2021 di Rete Refugee Teams, il progetto di carattere sociale ri ...