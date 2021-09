Reja: «Vincere dà sensazioni uniche, ma il Napoli non ha affrontato big: sfidare la Juve ora è una fortuna» (Di martedì 28 settembre 2021) Edy Reja premia il lavoro di Luciano Spalletti con il Napoli e lancia anche una frecciata al Juventus Edy Reja, allenatore del Napoli dal 2005 al 2009, ha in un’intervista a Il Mattino ha fatto il punto della situazione in casa dei partenopei e lancia anche una frecciata alla Juventus. L’ENTUSIASMO – «È giusto che ci sia entusiasmo, Vincere dà sensazioni uniche. Ma bisogna andare cauti, tenere i piedi per terra anche perché a parte la Juventus, che affrontare di questi tempi è una piccola fortuna, il Napoli non ha avuto davanti nessuna delle big. Per esempio, già con la Fiorentina domenica sarà interessante vedere il livello raggiunto dagli azzurri. Il test con Italiano sarà molto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Edypremia il lavoro di Luciano Spalletti con ile lancia anche una frecciata alntus Edy, allenatore deldal 2005 al 2009, ha in un’intervista a Il Mattino ha fatto il punto della situazione in casa dei partenopei e lancia anche una frecciata allantus. L’ENTUSIASMO – «È giusto che ci sia entusiasmo,dà. Ma bisogna andare cauti, tenere i piedi per terra anche perché a parte lantus, che affrontare di questi tempi è una piccola, ilnon ha avuto davanti nessuna delle big. Per esempio, già con la Fiorentina domenica sarà interessante vedere il livello raggiunto dagli azzurri. Il test con Italiano sarà molto ...

