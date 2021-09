Regolamento Champions League 2021/2022: chi passa agli ottavi e come funziona a pari punti (Di martedì 28 settembre 2021) Al via la Champions League 2021/2022 con l’attesissima fase a gironi: ecco chi passa agli ottavi in base al Regolamento e come funziona in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre. Da quest’anno i gol segnati fuori casa non hanno un valore maggiore rispetto a quelli segnati in casa. Per questo motivo, le dinamiche nella prevalenza di una squadra o di un’altra in caso di pari punti sono leggermente variate. Andiamo allora a elencare quali sono quelle aggiornate. 1: maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa); 2: miglior differenza reti negli scontri diretti; 3: maggior numero di gol segnati negli scontri ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Al via lacon l’attesissima fase a gironi: ecco chiin base alin caso di arrivo adi due o più squadre. Da quest’anno i gol segnati fuori casa non hanno un valore maggiore rispetto a quelli segnati in casa. Per questo motivo, le dinamiche nella prevalenza di una squadra o di un’altra in caso disono leggermente variate. Andiamo allora a elencare quali sono quelle aggiornate. 1: maggior numero dinegli scontri diretti (classifica avulsa); 2: miglior differenza reti negli scontri diretti; 3: maggior numero di gol segnati negli scontri ...

Advertising

msn_italia : Champions League, sparisce il biscione dalla maglia dell'Inter: la Uefa applica il regolamento. Ecco perché - infoitsport : Champions League, sparisce il biscione dalla maglia dell'Inter: la Uefa applica il regolamento. Ecco perché - Mauro39201502 : Ma da quando è vietato per noi da regolamento segnare in Champions? - MameliGiuseppe : @ferdinandodnt @Inter È contro il regolamento in Champions. - Perinaandrea : @Frank_Rido @anto_rnio @Claudio69_ @FBiasin Sai perché L'Inter non ha la Champions sul tricipite?perché per poterla… -