Reggiana-Carrarese | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di martedì 28 settembre 2021)in sena questa sera al “Città Tricolore” a partire dalle 21.00, per la 6a giornata del campionato diC girone B. La capolista va alla ricerca della quarta vittoria stagionale, contro unache non vuole decelerare. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Statistiche e curiosità diLa, inpositiva da cinque giornate, è sul trono del girone con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi), insieme a Pescara e Cesena. La squadra di Diana viene da due vittorie consecutive, la prima arrivata contro la Pistoiese in trasferta (2-0), la seconda maturata lo scorso weekend in quel di Siena, dove i granata sono passati con il risultato di 2-0 (di Sciaudone e Zamparo i gol del match). La ...

Reggio Emilia – Reggiana-Carrarese. Questa sera lo stadio Città del Tricolore accenderà di nuovo le sue luci per un nuovo ed atteso match tra i granata e la quindicesima in graduatoria: la Carrarese. Per la 6a giornata del girone B di Serie C si affrontano Reggiana e Carrarese. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00 di martedì 28 settembre.