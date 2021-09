Reggiana-Carrarese martedì 28 settembre | ore 21 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 28 settembre 2021) Sesta giornata di Serie C girone B e nel big match di giornata la capolistariceve in casa ladi Di Natale. I granata di Diana vengono da due trasferte consecutive in Toscana, con 6 punti raccolti tra Pistoiese e Siena; 4 gol segnati nessuno subito (e la difesa che ha concesso un gol solamente InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #REGCAR: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori - ReggianaLIVE : #REGCAR: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #REGCAR: Segui la diretta su GoalShouter » - ReggianaLIVE : #REGCAR: Segui la diretta su GoalShouter » - frankragosta : Turno infrasettimanale in #SerieC e questa sera live dalle 21.00 con #Reggiana-#Carrarese. I granata per confermars… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Carrarese

...(si gioca alle 21) Fermana - Grosseto (si gioca alle 21) Gubbio - Pescara (si gioca alle 21) Imolese - Pontedera (si gioca alle 21) Pistoiese - Ancona Matelica (si gioca alle 21)...Il Siena è a sua volta reduce da un ko interno contro la, per i bianconeri al momento l'unica vittoria in campionato resta quella con ladel 12 settembre scorso. PROBABILI ...Si aspettava una reazione, Alberto Gilardino, e la reazione è arrivata. La Robur va oltre la sconfitta con la Reggiana e riparte col ritmo che l’aveva contraddistinta in questo inizio di campionato. U ...Diretta Reggiana Carrarese streaming video e tv della sesta giornata d'andata per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C.