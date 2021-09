Referendum cannabis legale, il presidio davanti a Montecitorio: segui la diretta (Di martedì 28 settembre 2021) La diretta del presidio organizzato dai promotori del Referendum sulla cannabis legale davanti a Montecitorio per chiedere la proroga al 31 ottobre della data ultima per depositare i certificati elettorali. “Non vogliamo che questo Referendum venga discriminato, chiediamo di avere tempo fino al 31 ottobre: ci siamo rivolti al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, siamo pronti a mettere in mora il Ministero dell’Interno. Questo ritardo non dipende da noi, non possiamo subirne gli effetti”. Il sit-in “andrà avanti tutta la notte in attesa del Consiglio dei Ministri convocato per mercoledì e che potrebbe essere l’ultima sede in cui una risposta dal Governo Draghi potrebbe arrivare relativamente alla proroga dei termini” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Ladelorganizzato dai promotori delsullaper chiedere la proroga al 31 ottobre della data ultima per depositare i certificati elettorali. “Non vogliamo che questovenga discriminato, chiediamo di avere tempo fino al 31 ottobre: ci siamo rivolti al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, siamo pronti a mettere in mora il Ministero dell’Interno. Questo ritardo non dipende da noi, non possiamo subirne gli effetti”. Il sit-in “andrà avanti tutta la notte in attesa del Consiglio dei Ministri convocato per mercoledì e che potrebbe essere l’ultima sede in cui una risposta dal Governo Draghi potrebbe arrivare relativamente alla proroga dei termini” L'articolo ...

