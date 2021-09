Referendum Cannabis, Cappato: “Proroga? Passo importante, ma sciopero della fame prosegue fino all’approvazione del decreto” (Di martedì 28 settembre 2021) “Siamo fiduciosi che il governo approverà domani in Consiglio dei ministri la Proroga da noi richiesta sul Referendum sulla Cannabis, per consentire di rimediare ai ritardi dei Comuni sulla consegna dei certificati elettorali. Sarebbe un Passo importante per la democrazia“. A rivendicarlo è Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, dopo la notizia che il governo è pronto a salvare il Referendum, che rischiava di saltare nonostante le oltre 600mila firme raccolte attraverso le sottoscrizioni online, arrivata proprio durante il presidio organizzato davanti a Montecitorio (e accolta con un’ovazione e un lungo applauso). “Il 30 settembre saremo comunque in Cassazione”, ha però avvertito Marco Perduca, del comitato promotore. Il motivo? “Dobbiamo vedere cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Siamo fiduciosi che il governo approverà domani in Consiglio dei ministri lada noi richiesta sulsulla, per consentire di rimediare ai ritardi dei Comuni sulla consegna dei certificati elettorali. Sarebbe unper la democrazia“. A rivendicarlo è Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, dopo la notizia che il governo è pronto a salvare il, che rischiava di saltare nonostante le oltre 600mila firme raccolte attraverso le sottoscrizioni online, arrivata proprio durante il presidio organizzato davanti a Montecitorio (e accolta con un’ovazione e un lungo applauso). “Il 30 settembre saremo comunque in Cassazione”, ha però avvertito Marco Perduca, del comitato promotore. Il motivo? “Dobbiamo vedere cosa ...

