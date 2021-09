Referendum cannabis a rischio, l’appello di Marco Cappato al Governo: “Fermare il sabotaggio” (Di martedì 28 settembre 2021) Referendum per la cannabis legale a rischio: l’allarme arriva dai promotori e scatta l’appello al presidente Mattarella e al Governo per evitare che la raccolta firme per la depenalizzazione – quasi 600mila in poco più di una settimana – si imbrigli nelle trame della burocrazia e sia vanificata. I promotori hanno scritto al Capo dello Stato e hanno annunciato lo sciopero della fame. Referendum cannabis a rischio: l’appello e la lettera al presidente Mattarella Il successo della raccolta firme per il Referendum cannabis rischia di saltare. Lo denunciano i promotori, secondo cui 1400 Comuni non hanno ancora inviato la certificazione elettorale necessaria per il deposito in Corte di Cassazione. Un ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021)per lalegale a: l’allarme arriva dai promotori e scattaal presidente Mattarella e alper evitare che la raccolta firme per la depenalizzazione – quasi 600mila in poco più di una settimana – si imbrigli nelle trame della burocrazia e sia vanificata. I promotori hanno scritto al Capo dello Stato e hanno annunciato lo sciopero della fame.e la lettera al presidente Mattarella Il successo della raccolta firme per ilrischia di saltare. Lo denunciano i promotori, secondo cui 1400 Comuni non hanno ancora inviato la certificazione elettorale necessaria per il deposito in Corte di Cassazione. Un ...

marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - marcocappato : L'elenco dei Comuni più gravemente inadempienti è a questo link: - marcocappato : 127 in digiuno per #referendumcannabis, per dire #GiuLeManiDalReferendum Per adesioni: - Piero_Strada : #GiuLeManiDalReferendum Il Post: C’è un problema con le firme per il referendum sulla cannabis. - MasterEggInto : RT @Blowjoint: 'Il 21 settembre il comitato promotore ha inviato oltre mezzo milione di Pec ai comuni, ma alla sera del 26 settembre avevan… -