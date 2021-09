Red Bull Salisburgo-Lille: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 28 settembre 2021) Entrambi seduti a un punto dopo la giornata di apertura del Gruppo G di Champions League, Red Bull Salisburgo e Lille si preparano per la battaglia nella partita di mercoledì 29 settembre alla Red Bull Arena. I giganti austriaci hanno tenuto il Siviglia sull’1-1 due settimane fa, mentre i campioni di Ligue 1 del Lille hanno pareggiato a reti inviolate con il Wolfsburg. Il calcio di inizio di Red Bull Salisburgo-Lille è previsto alle 21. Prepartita Red Bull Salisburgo-Lille: a che punto sono le due squadre? Red Bull Salisburgo Sul pareggio per 1-1, uno con quattro rigori – due dei quali sono stati segnati – e un cartellino rosso hanno sicuramente reso lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) Entrambi seduti a un punto dopo la giornata di apertura del Gruppo G di Champions League, Redsi preparano per la battaglia nella partita di mercoledì 29 settembre alla RedArena. I giganti austriaci hanno tenuto il Siviglia sull’1-1 due settimane fa, mentre i campioni di Ligue 1 delhanno pareggiato a reti inviolate con il Wolfsburg. Il calcio di inizio di Redè previsto alle 21. Prepartita Red: a che punto sono le due squadre? RedSul pareggio per 1-1, uno con quattro rigori – due dei quali sono stati segnati – e un cartellino rosso hanno sicuramente reso lo ...

