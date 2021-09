Recensione Tails of Iron: la ricostruzione di un regno (Di martedì 28 settembre 2021) In questa nostra Recensione andremo ad esaminare Tails of Iron, la seconda e piuttosto peculiare opera del piccolissimo Odd Bug Studios che vede scontrarsi, una guerra senza fine, Topi e Rane Ah, i Soulslike. Se ci pensate bene, nel corso degli ultimi anni avrete giocato, almeno una volta, a un action-rpg con meccaniche del sottogenere. Usate ed abusate sotto molti punti di vista, le caratteristiche che definiscono i Soulslike hanno saputo far breccia nel cuore degli sviluppatori, che le hanno implementate in titoli più o meno validi. Se l’opera magna di Miyazaki è inarrivabile sotto certi punti di vista, è proprio per questo motivo che ha saputo far nascere un vero e proprio filone parallelo, tutto votato alla schivata, al parry e ad un livello di difficoltà ben sopra la media. Da Salt and Sanctuary a Blasphemous, passando per ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 settembre 2021) In questa nostraandremo ad esaminareof, la seconda e piuttosto peculiare opera del piccolissimo Odd Bug Studios che vede scontrarsi, una guerra senza fine, Topi e Rane Ah, i Soulslike. Se ci pensate bene, nel corso degli ultimi anni avrete giocato, almeno una volta, a un action-rpg con meccaniche del sottogenere. Usate ed abusate sotto molti punti di vista, le caratteristiche che definiscono i Soulslike hanno saputo far breccia nel cuore degli sviluppatori, che le hanno implementate in titoli più o meno validi. Se l’opera magna di Miyazaki è inarrivabile sotto certi punti di vista, è proprio per questo motivo che ha saputo far nascere un vero e proprio filone parallelo, tutto votato alla schivata, al parry e ad un livello di difficoltà ben sopra la media. Da Salt and Sanctuary a Blasphemous, passando per ...

