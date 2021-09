Real Madrid | Psg e la Premier hanno già iniziato a seguire Osimhen! Gazzetta | non c' è possibilità d' addio al Napoli | ma spunta un prezzo

(Di martedì 28 settembre 2021) Calciomercato- C'è tanta meraviglia intorno al fenomeno nascente Victor Osimhen . Come racconta ladello Sport, se DeLaurentiis decidesse di cederlo il suo cartellino costerebbe non meno di 120 milioni di euro.

A Kiev va in scena lo scontro fra due club sconfitti all'esordio: i nerazzurri a San Siro dal, gli ucraini in Moldavia dallo Sheriff Tiraspol, in campo stasera al Bernabeu. Simone Inzaghi ...Da calciatore con l'Inter da protagonista, poi la finale di Champions del 2006 persa nel derby col. "Il Milan è una squadra dinamica, che gioca bene e fa risultati. Ha un allenatore che ...La federazione europea ritira tutti i provvedimenti disciplinari contro tutte le dodici società coinvolte nel progetto ‘Super League’ ...L'Inter affronta lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi nel secondo turno del Gruppo D di Champions League: Lautaro con Dzeko, c'è Vecino titolare.