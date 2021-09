Rapporto Asvis: Italia in ritardo su Agenda 2030, cambiare passo (Di martedì 28 settembre 2021) Su molti dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite l’Italia è in ritardo. I “Goal”, infatti, appaiono ancora più lontani da raggiungere di quanto non lo fossero lo scorso anno. È il quadro che emerge dal sesto Rapporto annuale dell’Asvis, l’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, presentato in occasione della prima giornata del Festival dello sviluppo sostenibile (28 settembre-14 ottobre). “Drammatico”, segnala lo studio, l’impatto della pandemia sul raggiungimento degli obiettivi. Il Covid-19 ha infatti contribuito ad aggravare la situazione dell’Italia, anche se, rileva l’Asvis, ”è stato un elemento positivo lo sforzo compiuto dall’Ue nell’ultimo anno”. Nel dettaglio, tra il 2019 e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Su molti dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’delle Nazioni Unite l’è in. I “Goal”, infatti, appaiono ancora più lontani da raggiungere di quanto non lo fossero lo scorso anno. È il quadro che emerge dal sestoannuale dell’, l’Alleanzana per lo sviluppo sostenibile, presentato in occasione della prima giornata del Festival dello sviluppo sostenibile (28 settembre-14 ottobre). “Drammatico”, segnala lo studio, l’impatto della pandemia sul raggiungimento degli obiettivi. Il Covid-19 ha infatti contribuito ad aggravare la situazione dell’, anche se, rileva l’, ”è stato un elemento positivo lo sforzo compiuto dall’Ue nell’ultimo anno”. Nel dettaglio, tra il 2019 e ...

