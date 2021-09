Ranking Uefa aggiornato al 28 settembre: Italia terza, Francia quinta (Di martedì 28 settembre 2021) Un martedì di Champions League passa in archivio. Pareggio per l’Inter in casa dello Shakhtar Donetsk, una sconfitta con tanti rimpianti per il Milan contro l’Atletico Madrid in casa. Giornata sotto tono per le Italiane ma la Federazione azzurra resta al terzo posto del Ranking Uefa, dietro solo Inghilterra e Spagna. Quarta piazza invece per la Germania mentre al quinto troviamo la Francia davanti al Portogallo. Ranking Uefa Inghilterra 89.783 Spagna 81.998 Italia 64.759 Germania 62.927 Francia 45.415 Portogallo 44.459 Olanda 35.300 Austria 32.250 Scozia 31.300 Russia 30.882 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Un martedì di Champions League passa in archivio. Pareggio per l’Inter in casa dello Shakhtar Donetsk, una sconfitta con tanti rimpianti per il Milan contro l’Atletico Madrid in casa. Giornata sotto tono per lene ma la Federazione azzurra resta al terzo posto del, dietro solo Inghilterra e Spagna. Quarta piazza invece per la Germania mentre al quinto troviamo ladavanti al Portogallo.Inghilterra 89.783 Spagna 81.99864.759 Germania 62.92745.415 Portogallo 44.459 Olanda 35.300 Austria 32.250 Scozia 31.300 Russia 30.882 SportFace.

