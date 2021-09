Raffaella Fico stravolge il suo look al GF Vip Come si è presentata | le foto

(Di martedì 28 settembre 2021)è tra i vipponi del GF Vip 6 e ha subito fatto parlare di sé per aver “omesso” di essere fidanzata. La showgirl è entrata nella Casa spacciandosi per single,rivelato da Alfonso Signorini a Casa Chi, ma da un mese e mezzo è felicemente fidanzata con un uomo che è però sconosciuto al mondo dello spettacolo: si chiama Piero Neri. “Un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese”, le parole del conduttore. “Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente”. Dunque si è saputo che Piero Neri ha 45 anni, è di Livorno ed è un imprenditore nonché l’erede di un’impresa ...

A questo sfogo arriva la dura risposta die di Solei Sorge che non apprezzano il vittimismo della Trevisan e l'affrontano in diretta con parole poco gentili. Miriana Trevisan superato ...Prima con l'arrivo dell'aereo per, che ha fatto gioire Francesca e poi l'ha commossa al punto che tutti hanno cominciato a preoccuparsi seriamente per la sua reazione fuori controllo. ...Alex Belli: “Non mi tradirà al Grande Fratello Vip” dice la moglie Delia Duran Nella casa del GF Vip, si sa, non mancano di certo le tentazioni, e si sa ...Raffaella Fico è entrata al Grande Fratello Vip da qualche giorno e ha già raccontato molto sulla storia tra lei e Mario Balotelli, lasciando il pubblico a casa a bocca aperta: scopriamo di più.