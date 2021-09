QUELLI CHE IL LUNEDÌ, MIA CERAN: CI APRIAMO A CRONACA E ATTUALITÀ MA SEMPRE CON IRONIA (Di martedì 28 settembre 2021) Mia CERAN è in forma radiosa. All’inizio di agosto è diventata mamma del piccolo Bruno Romeo e si appresta a tornare in tv con QUELLI che il Calcio che dalla domenica pomeriggio passa al LUNEDÌ sera. Il titolo diventa QUELLI che il LUNEDÌ e il debutto è fissato per LUNEDÌ 4 ottobre alle 21.20 su Rai2. Al suo fianco Luca e Paolo con cui condivide da quattro anni un sodalizio vincente. Alcuni ritengono un azzardo aver lasciato la comfort zone della domenica pomeriggio, storica collocazione del talk show calcistico nato nel 1993 con Fabio Fazio e che ha visto alla conduzione Simona Ventura, Victoria Cabello e Nicola Savino. Per altri è una scommessa interessante per QUELLI che e un passaggio quasi obbligato visto il continuo “spezzatino” della Serie A. Non solo calcio ma ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 settembre 2021) Miaè in forma radiosa. All’inizio di agosto è diventata mamma del piccolo Bruno Romeo e si appresta a tornare in tv conche il Calcio che dalla domenica pomeriggio passa alsera. Il titolo diventache ile il debutto è fissato per4 ottobre alle 21.20 su Rai2. Al suo fianco Luca e Paolo con cui condivide da quattro anni un sodalizio vincente. Alcuni ritengono un azzardo aver lasciato la comfort zone della domenica pomeriggio, storica collocazione del talk show calcistico nato nel 1993 con Fabio Fazio e che ha visto alla conduzione Simona Ventura, Victoria Cabello e Nicola Savino. Per altri è una scommessa interessante perche e un passaggio quasi obbligato visto il continuo “spezzatino” della Serie A. Non solo calcio ma ...

